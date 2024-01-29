В Штабе общественной поддержки Ленобласти прошла встреча с жителями по вопросам ЖКХ

Подобные мероприятия направлены на улучшение комфортного проживания жителей региона и пройдут по всей Ленинградской области.

В рамках мероприятия посвященному акции «Экологический этикет» координатор партийных проектов «Спальные районы», «Встречи с жителями МКД», депутат Заксобрания Ленобласти Евгений Смирнов и координатор проекта «Жители МКД» Михаил Василенко рассказали жителям о раздельном сборе мусора и пикниках во дворах.

«Сегодняшним мероприятием мы запускаем целый ряд встреч, семинаров членов Партии «Единая Россия» с жителями МКД, они пройдут на всей территории Ленинградской области и будут направлены на улучшения комфортного проживания наших жителей. Примечательно на мой взгляд и то, что открыли мы эту программу в Штабе общественной поддержки в Гатчине, лозунгом которого, как сказал наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко, является: «Гордость. Уверенность. Вера в будущее», — отметил Евгений Смирнов.

Михаил Василенко рассказал о проекте «Жители МКД», где основной акцент делался на благоустройстве придомовой территории и жители сами выбирали то, что они считали нужным сделать.

«Партия «Единая Россия» готова совместно решать вопросы ленинградцев и предоставлять им необходимую поддержку» — заверил он.