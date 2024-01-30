У Союзного государства России и Беларуси может появиться единая валюта

Это потребует высшей степени интеграции экономик стран.
Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает, что в будущем у Союзного государства России и Беларуси появится единая валюта.
В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно ещё дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена, — цитирует министра Life.
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25.01.2024 148