Прокуратура требует взыскать с экс-главы администрации Кировского района 43,8 млн рублей

Прокуратура направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск о взыскании в доход государства 43,8 млн рублей, поступивших на счета главы администрации Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова.

Чиновник не смог подтвердить законность получения средств. Прокуратура установила, что в 2021 и 2022 годах на счета муниципального служащего и его супруги поступили суммы, значительно превышающие совокупный доход супругов за отчетные периоды и два предшествующих им года.

Андрей Шорников находится под следствием с сентября 2022 года. В отношении него расследуется уголовное дело по факту получения взятки с вымогательством, превышения и злоупотребления должностными полномочиями, а также растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

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