В Новом Девятнико задержали мигранта-наркоторговца, который более двух лет скрывался от полиции

Полиция задержала во Всеволожском районе Ленобласти 30-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске.
Мигранта поймали у дома на Капральской улице в деревне Новое Девяткино. На родине его разыскивают за хранение и сбыт крупной партии наркотиков.
В 2021 году он продал 72,2 грамма запрещенного вещества за 4000 долларов оперативнику «од прикрытием». Однако при задержании ему удалось скрыться.
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24.01.2024 213
Задержанный доставлен в отдел полиции, сотрудники связались с коллегами в Душанбе.