В Новом Девятнико задержали мигранта-наркоторговца, который более двух лет скрывался от полиции

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Полиция задержала во Всеволожском районе Ленобласти 30-летнего гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске.

Мигранта поймали у дома на Капральской улице в деревне Новое Девяткино. На родине его разыскивают за хранение и сбыт крупной партии наркотиков.

В 2021 году он продал 72,2 грамма запрещенного вещества за 4000 долларов оперативнику «од прикрытием». Однако при задержании ему удалось скрыться.

Вам будет интересно
В Новом Девятнико задержали мигранта-наркоторговца, который более двух лет скрывался от полиции Новое Девяткино, наркотики, международный розыск, Ленобласть
Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга
Больше тонны наркотиков, спрятанного среди мешков с кофе, нашли в Большом порту Санкт-Петербурга.  Груз прибыл из Бельгии. При сканировании таможенники увидели...
24.01.2024 213

Задержанный доставлен в отдел полиции, сотрудники связались с коллегами в Душанбе.

Автор