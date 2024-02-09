Александр Сырский, назначенный накануне новым главкомом ВСУ, как-то назвал украинцев хитрыми и пронырливыми.

Соседка родителей главы ВСУ Александра Сырского, которые живут в России, раскрыла интересные детали о новом военачальнике украинской армии. Женщина утверждает, что главком как-то признавался в беседе с мамой, что терпеть не может своих однополчан, потому что «они хитрые и пронырливые».

Более того, женщина отмечает, что Сырский каждый день связывается со своими родителями, проживающими в городе Владимир.

Сырский, когда он последний раз приезжал сюда, в каком году, я не помню, вот он говорил: «Мы работаем с украинцами в одном штабе, и мы их всех ненавидим». Да, это его слова, — цитирует женщину Mash.

Ранее мы рассказывали, почему Сырский имеет дурную славу среди военнослужащих ВСУ.