Пулковские таможенники выходили редкого хамелеона и передали его в Ленинградский зоопарк

Авиапассажир из Южно-Африканской республики пытался незаконно провести в Петербург редкого карликового хамелеона.
Рептилию перевозили незаконно, поэтому его пришлось изъять. Несколько дней сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково самостоятельно выхаживали хамелеона, а потом передали в Ленинградский зоопарк.
Стоит отметить, что карликовый хамелеон находится под угрозой исчезновения.
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