Небольшой снег и до -28°C ночью – погода в Ленобласти на 11 февраля

В Ленобласти 11 февраля будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17…-22°C, местами -25…-28°C, днем -7…-12°C, местами до -15°C.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.
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