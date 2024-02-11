В главной башне Выборгского замка почти завершены реставрационные работы

В башне Святого Олафа уже установлены лестница и лифт, проведена вычинка каменной кладки, а также проложены необходимые коммуникации.
Совсем скоро жители и гости Выборга смогут оценить обновленную внутреннюю обстановку главной достопримечательности города — Выборгского замка, где почти завершена реставрация.
В частности, подходят к концу работы внутри башни Святого Олафа, где появился лифт, обновлена каменная кладка и проведены необходимые коммуникации. В региональном комитете по сохранению культурного наследия отметили, что скоро начнутся работы по облицовке шахты лифта стеклом.
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