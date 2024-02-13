Стало известно, кем является диверсант, пытавшийся взорвать газопровод в Ленобласти

По уточненным данным, задержанным оказался гражданин Казахстана, хорошо обученный военному делу.

Диверсант, пытавшийся взорвать трубопроводный узел газораспределительной станции в Ленинградской области, задержан. Суд отправил иностранца в СИЗО на два месяца.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, задержанный получил высшее военное образование в ВПКУ КГБ СССР и Институте КНБ Республики Казахстан. Более того, мужчина имеет «специальные знания разведывательно-подрывного характера».

В пресс-службе также добавили, что диверсант был задержан еще 10 февраля.