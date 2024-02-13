Движение на восьми трассах Ленобласти будет ограничено 14 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
— км 47-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
— подъезд к Выборгу №2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
— км 143-152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка светоотражающих элементов на барьерном ограждении.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов от снега и грязи;
— км 24-26 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/б покрытия;
— км 2-40, км 41-74, км 75-105, км 106-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.