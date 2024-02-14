Экс-глава Еврокомиссии считает, что вступление Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы

Об этом заявил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В интервью швейцарскому изданию NZZ политик заявил, что сейчас более реалистично лишь постепенное сближение Украины и Евросоюза. Вступление страны в ЕС в ближайшие 5 лет маловероятно.
Юнкер подчеркивает, что Киеву нужно смириться с существованием определённых условий для вступления в ЕС и начинать их выполнять.
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14.02.2024 159