Экс-глава Еврокомиссии считает, что вступление Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В интервью швейцарскому изданию NZZ политик заявил, что сейчас более реалистично лишь постепенное сближение Украины и Евросоюза. Вступление страны в ЕС в ближайшие 5 лет маловероятно.

Юнкер подчеркивает, что Киеву нужно смириться с существованием определённых условий для вступления в ЕС и начинать их выполнять.

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14.02.2024 159
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