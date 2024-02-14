Жилой дом горел в Отрадном: из огня спасли мужчину и маленького питомца

ЧП произошло 12 февраля.

В понедельник 111-я и 131-я пожарные части Кировского отряда Леноблпожспаса выезжали на вызов о возгорании жилого дома в Отрадном. Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что основной очаг возгорания — на мансарде, однако пламя быстро распространялось.

Первым, кого вывели из полыхающей постройки, стал мужчина, который был растерян и не знал, что делать. Однако, как оказалось, внутри находилась и маленькая собака по кличке Софа.

Хозяева дома после начавшегося пожара забрали питомца с собой на улицу, однако животное на фоне стресса убежало обратно, прямиком в горящую постройку.

Командир отделения 111 пожарной части Антон Николаев вынес испуганную Софу и передал хозяевам. Огнеборцы успешно отстояли 1 этаж дома. И помчали дальше спасать район от огня, — пишет Тг-канал «Правопорядок и безопасность ЛО».

Фото: Правопорядок и безопасность ЛО/ Телеграм