Жилой дом горел в Отрадном: из огня спасли мужчину и маленького питомца

ЧП произошло 12 февраля.
В понедельник 111-я и 131-я пожарные части Кировского отряда Леноблпожспаса выезжали на вызов о возгорании жилого дома в Отрадном. Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что основной очаг возгорания — на мансарде, однако пламя быстро распространялось.
Первым, кого вывели из полыхающей постройки, стал мужчина, который был растерян и не знал, что делать. Однако, как оказалось, внутри находилась и маленькая собака по кличке Софа.
Хозяева дома после начавшегося пожара забрали питомца с собой на улицу, однако животное на фоне стресса убежало обратно, прямиком в горящую постройку.
Командир отделения 111 пожарной части Антон Николаев вынес испуганную Софу и передал хозяевам. Огнеборцы успешно отстояли 1 этаж дома. И помчали дальше спасать район от огня, — пишет Тг-канал «Правопорядок и безопасность ЛО».
Фото: Правопорядок и безопасность ЛО/ Телеграм
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