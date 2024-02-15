Видео: лось посетил солонец в Нижне-Свирском заповеднике

В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника попал лось, который пришел на солонец полакомиться угощением.

Видео: Нижне-Свирский заповедник

Сотрудники заповедника рассказали, в растительной пище, которой в основном питаются лоси, не всегда хватает минералов и микроэлементов. Особенно острый дефицит сохатые могут испытывать в хлористом натрии. Из-за соляного голода у животных может пропасть аппетит, они начинают слабеть и чаще болеют. Кроме того, соль обеспечивает нормальное протекание беременности у самок и способствует успешному росту рогов у самцов.

В природе лоси ищут соль на болотах. Чтобы помочь им, сотрудники заповедника организуют солонцы.