Видео: лось посетил солонец в Нижне-Свирском заповеднике

В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника попал лось, который пришел на солонец полакомиться угощением.
Видео: Нижне-Свирский заповедник
Сотрудники заповедника рассказали, в растительной пище, которой в основном питаются лоси, не всегда хватает минералов и микроэлементов. Особенно острый дефицит сохатые могут испытывать в хлористом натрии. Из-за соляного голода у животных может пропасть аппетит, они начинают слабеть и чаще болеют. Кроме того, соль обеспечивает нормальное протекание беременности у самок и способствует успешному росту рогов у самцов.
В природе лоси ищут соль на болотах. Чтобы помочь им, сотрудники заповедника организуют солонцы.
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