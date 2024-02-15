Ограничения начнут действовать с вечера 15 февраля.

Так, Комитет по транспорту предупреждает о предстоящих ограничениях движения на железнодорожных переездах Ленинградской области.

С 22:00 15 февраля до 06:00 утра 16 февраля пройдут аварийные работы на перегоне Пери-Грузино. Будет перекрыта одна полоса переезда на 38 км.

Полностью для движения автотранспорта закроют переезды в Кузьмово и на перегоне Капитолово-Токсово с 23:55 15 февраля до 06:00 следующего дня, выяснил 47channel.