Число пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до 20

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Настоящий Гладков/ Телеграм

Четверых пострадавших жителей решено отправить на лечение в Москву.

Количество пострадавших жителей Белгорода в результате обстрела ВСУ выросло до 20. Как сообщили в Минздраве, из низ четыре ребенка. Четверым раненым оказана амбулаторная помощь, 16 человек госпитализированы.

Также в Минздраве сообщают, что четырех раненных, в том числе двух детей, отправят на лечение в Москву,  передает РЕН-ТВ.

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