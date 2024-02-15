Число пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до 20

Четверых пострадавших жителей решено отправить на лечение в Москву.
Количество пострадавших жителей Белгорода в результате обстрела ВСУ выросло до 20. Как сообщили в Минздраве, из низ четыре ребенка. Четверым раненым оказана амбулаторная помощь, 16 человек госпитализированы.
Также в Минздраве сообщают, что четырех раненных, в том числе двух детей, отправят на лечение в Москву, передает РЕН-ТВ.
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15.02.2024 90