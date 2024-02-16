Собянин: Москва примет участие в финансировании ВСМ до Петербурга

Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали от столицы до Санкт-Петербурга.

С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев озвучил, что строительство ВСМ потребует более 600 млрд средств из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов.

Собянин отметил, что все регионы, через которые пройдет ВСМ, включая Москву, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, будут принимать участие в финансировании проекта «по мере возможностей».

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Губернатор Петербурга Александр Беглов в свою очередь заявил, что Северная Столица проработала вопросы финансового участия в проекте ВСМ и готова войти в состав участников концессионера.