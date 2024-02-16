В Петербурге пропал еще один подросток

В Петербурге без вести пропала 17-летняя девушка. О ее местонахождении ничего неизвестно с 11 февраля.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят сообщить об этом по телефонам: Евгения (Джонни) 89602464560, Анна (Эстер) 89994522487. Девушка может находиться в вашем районе.

Тем временем в Петербурге продолжаются поиски пропавшего без вести 15-летнего юноши.