В Гатчине местный житель с ножом ограбил продуктовый магазин

В Колпино полиция задержала 30-летнего разнорабочего из Гатчины, который несколькими днями ранее ограбил продуктовый магазин.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 13 февраля мужчина зашел в магазин на улице Рощинской в Гатчине и, угрожая ножом кассиру, забрал около 16 тысяч рублей выручки. Уходя, он прихватил с собой бутылки водки и пива.

Видео: t.me/spb_police78

Подозреваемый процессуально задержан и изолирован в камере. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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Известно, что ранее он несколько раз привлекали к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков, кражу, хищение документов, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.