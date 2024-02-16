ЦБ оставил размер ключевой ставки без изменений

Однако в регуляторе отметили, что достижение оптимального уровня инфляции предполагает «продолжительный период жестких денежно-кредитных условий».

Банк России по итогам заседания совета директоров решил сохранить размер ключевой ставки на уровне 16%, указано в релизе регулятора.

При этом в Центробанке подчеркивают, что «возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий».

Также регулятор обновил прогноз средней ключевой ставке на этот год, и ожидает, что размер показателя составит 13,5-15,5%.