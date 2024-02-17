На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 74, 78, 80, 84, 88, 96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 12-40 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, выправка шевронов;
- км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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16.02.2024 94
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 637+650, км 646+370, км 654+759, км 656+567 путепроводы через а/д Москва — Санкт-Петербург, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала;
- км 652+855 Путепровод через ж/д Тосно — Новолисино, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- подъезд к Выборгу №1 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.