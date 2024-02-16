В Ленобласти прошло награждение лучших спортсменов и тренеров региона при участии депутата Светланы Журовой

Парламентарий отметила, что гордится каждым, кто вносит вклад в развитие спортивной сферы региона.
В Ленобласти состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров региона по итогам прошлого года. Участие в мероприятии приняла и депутат Государственной Думы Светлана Журова.
«Сегодня здесь в зале собрались лучшие из лучших — тренеры, спортсмены, те, кто проводил спортивные мероприятия в Ленинградской области, победители номинаций. В общем, те, кто делает нашу спортивную жизнь интересной и насыщенной, те, за кого мы болеем всем сердцем», — заявила она в рамках своего выступления в формате видеосвязи, — цитирует парламентария Онлайн47.
Вам будет интересно
Заслуженный тренер прокомментировала отсутствие фигуристки Валиевой среди участников ледового шоу Этери Тутберидзе, которое состоится весной. Накануне, 14 февраля стало известно,...
15.02.2024 89