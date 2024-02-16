Коллектив волховского химического комплекса встретился с парламентариями

На днях волховский производственный комплекс «ФосАгро» с рабочим визитом посетили представители правительства Ленинградской области и депутаты Госдумы Сергей Петров и Светлана Журова. В ходе визита они оценили промышленные и социальные объекты на территории комплекса, а также провели встречу с трудовым коллективом предприятия.
Напомним, что химическое предприятие в Волхове развивается в рамках реализации инвестиционного проекта с общим объемом вложений более 34 млрд рублей. Масштабный инвестпроект стартовал в марте 2019 года. В декабре 2020-го он стал предметом одного из первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), подписанного федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро».
Парламентарии встретились и с сотрудниками Волховского производственного комплекса. В ходе живого диалога они ответили на вопросы, касающиеся предстоящих мероприятий Года семьи, государственной поддержки семей, материнства и детства, развития образования и спорта, подготовки кадров и привлечения молодых специалистов на производства.
Напомним, что в начале февраля в ходе Социального форума РСПП были подведены итоги Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Компания «ФосАгро» победила в премии, став первой в трех номинациях из пяти. В частности, номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» победила программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), чье отделение отлично работает в Волхове (Ленинградская область).