Коллектив волховского химического комплекса встретился с парламентариями

На днях волховский производственный комплекс «ФосАгро» с рабочим визитом посетили представители правительства Ленинградской области и депутаты Госдумы Сергей Петров и Светлана Журова. В ходе визита они оценили промышленные и социальные объекты на территории комплекса, а также провели встречу с трудовым коллективом предприятия.

Напомним, что химическое предприятие в Волхове развивается в рамках реализации инвестиционного проекта с общим объемом вложений более 34 млрд рублей. Масштабный инвестпроект стартовал в марте 2019 года. В декабре 2020-го он стал предметом одного из первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), подписанного федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро».

За короткий промежуток времени Волховский комплекс в четыре раза увеличил мощность производства, нарастив её с 250 тыс. до 1 млн тонн продукции в год. Преобразования затронули все сферы: модернизированы действующие и построены новые производства, складские помещения, транспортная инфраструктура, установлено современное оборудование. Все сделано очень грамотно и на высоком технологическом уровне, – отметил Сергей Петров.

Парламентарии встретились и с сотрудниками Волховского производственного комплекса. В ходе живого диалога они ответили на вопросы, касающиеся предстоящих мероприятий Года семьи, государственной поддержки семей, материнства и детства, развития образования и спорта, подготовки кадров и привлечения молодых специалистов на производства.

Компания реализует большое количество программ в сфере здравоохранения, спорта, образования, культуры. Горожане чувствуют, что предприятие заботится не только о своих работниках, но и о всех жителях Волхова, в особенности – о детях. Поддержка детского спорта и образования ведется в рамках программы «Детям России – образование, здоровье и духовность». А когда есть духовность, то все задачи решаются, все устраивается самым лучшим образом. Не случайно социальная политика этой компании была отмечена высокой наградой Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса, – прокомментировала первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова.

Напомним, что в начале февраля в ходе Социального форума РСПП были подведены итоги Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Компания «ФосАгро» победила в премии, став первой в трех номинациях из пяти. В частности, номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» победила программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), чье отделение отлично работает в Волхове (Ленинградская область).