Набиуллина раскрыла, когда стоит ждать снижения ключевой ставки в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Пространство для снижения ключевой ставки в ЦБ уже видят, заявила глава регулятора. 

Снижение ключевой ставки, вероятно, произойдет уже только во второй половине текущего года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Пространство» для этого в регуляторе видят, однако необходимо дождаться устойчивой тенденции замедления инфляции, заявила Набиуллина в комментарии РИА Новости.

Напомним, 16 февраля совет директоров ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%.

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