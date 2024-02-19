Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти продуктивной рабочей недели

В понедельник, 19 февраля Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем продуктивной четырехдневной рабочей недели.

«Побережье Финского залива всегда наполняет красотой и гармонией. Летом здесь шумит прибой, а зимой можно слушать тишину», — подписал фото глава региона.

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo