У гражданки Эстонии на таможне в Ленобласти нашли сотни человеческих эмбрионов

Позже выяснилось, что это лишь пластиковые статуэтки. Однако штрафа иностранке избежать не удалось.

Содержимое багажа гражданки Эстонии у сотрудников пункта пропуска в Ивангороде вызвало сперва ужас. В прозрачных пакетах таможенники обнаружили сотни человеческих эмбрионов. Общий вес составил чуть более 4 килограммов. В ходе проверки выяснилось, что это пластиковые статуэтки.

Сотрудникам таможни иностранка заявила, что перевозила странный груз по просьбе третьих лиц. В итоге женщине выписали штраф, поскольку товар не был задекларирован.