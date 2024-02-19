У гражданки Эстонии на таможне в Ленобласти нашли сотни человеческих эмбрионов

Автор: Анастасия Щербакова
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Позже выяснилось, что это лишь пластиковые статуэтки. Однако штрафа иностранке избежать не удалось. 

Содержимое багажа гражданки Эстонии у сотрудников пункта пропуска в Ивангороде вызвало сперва ужас. В прозрачных пакетах таможенники обнаружили сотни человеческих эмбрионов. Общий вес составил чуть более 4 килограммов. В ходе проверки выяснилось, что это пластиковые статуэтки.

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Фото: СЗТУ

Сотрудникам таможни иностранка заявила, что перевозила странный груз по просьбе третьих лиц. В итоге женщине выписали штраф, поскольку товар не был задекларирован.

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