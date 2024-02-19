Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем сообществе в Телеграм 19 февраля.
Так, в период с 12 по 18 февраля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 19 раз. В том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 3 раза (спасено 3 человека);
- к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 3 раза (спасено 2 человека).
Вам будет интересно
Охранник жестоко избил 15-летнего подростка в магазине у станции метро «Звездная» в Петербурге. Со слов очевидцев, сначала охранник взял юношу за...
19.02.2024 60