Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем сообществе в Телеграм 19 февраля.

Так, в период с 12 по 18 февраля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 19 раз. В том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 3 раза (спасено 3 человека);
  • к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 3 раза (спасено 2 человека).
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