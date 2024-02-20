В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности

В России в 2025 году запустят первое производство отечественных подушек безопасности.
Группа «Соллерс» планирует на своем заводе в Ульяновске запустить производство компонентов систем безопасности, таких как подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления. Для реализации этого проекта компания получила заем на сумму 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе компании агентству РИА Новости.
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17.08.2021 1360
Этот первый подобный проект в России, поскольку ранее подобные компоненты производились исключительно иностранными компаниями.