Задержаны профессиональные угонщики. Им не дали уехать на чужой иномарке из Петербурга в Ингушетию

Ночью 21 февраля на 495-м километре трассы М-11 «Нева» полицейские из Санкт-Петербурга и Северного Кавказа остановили Kia Cerato с московскими номерами. В салоне находились трое жителей Ингушетии 28, 33 и 40 лет. Их считают профессиональными угонщиками.

Поиски мужчин начались, когда в январе в полицию обратился хозяин серого Hyundai Creta. Иномарку 2021 года выпуска стоимостью около двух миллионов рублей угнали от дома на Советском проспекте в Санкт-Петербурге.

В салоне Kia, которую остановили на платной федеральной трассе, обнаружены устройство для принудительного запуска двигателя, комплекты госномеров, инструмент для изготовления автомобильных ключей и их копии.

Угнанный Hyundai Creta найден и возвращен владельцу. Полицейские выясняют, участвовали ли задержанные в аналогичных преступлениях в Петербурге или соседних регионов. Известно, что 28- и 40-летний мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбой и подделку документов.