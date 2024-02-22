Задержаны профессиональные угонщики. Им не дали уехать на чужой иномарке из Петербурга в Ингушетию

Автор: Сергей Агутин
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Ночью 21 февраля на 495-м километре трассы М-11 «Нева» полицейские из Санкт-Петербурга и Северного Кавказа остановили Kia Cerato с московскими номерами. В салоне находились трое жителей Ингушетии 28, 33 и 40 лет. Их считают профессиональными угонщиками.

Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Поиски мужчин начались, когда в январе в полицию обратился хозяин серого Hyundai Creta. Иномарку 2021 года выпуска стоимостью около двух миллионов рублей угнали от дома на Советском проспекте в Санкт-Петербурге.

В салоне Kia, которую остановили на платной федеральной трассе, обнаружены устройство для принудительного запуска двигателя, комплекты госномеров, инструмент для изготовления автомобильных ключей и их копии.

Угнанный Hyundai Creta найден и возвращен владельцу. Полицейские выясняют, участвовали ли задержанные в аналогичных преступлениях в Петербурге или соседних регионов. Известно, что 28- и 40-летний мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбой и подделку документов.

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