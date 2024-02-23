КАМАЗ врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся во Всеволожском районе

Как сообщают в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспаса», 23 февраля на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе водитель грузового «КАМАЗ» наехал на ограждение.

Машина опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель погиб.

Авария произошла на 1-й км а/д А-121 «Сортавала», около «Мега-Парнас». Над тушением и ликвидацией последствий ДТП работала дежурная смена 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.