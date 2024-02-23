КАМАЗ врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся во Всеволожском районе

Как сообщают в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспаса», 23 февраля на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе водитель грузового «КАМАЗ» наехал на ограждение.
Машина опрокинулась и загорелась. В результате ДТП водитель погиб.
Авария произошла на 1-й км а/д А-121 «Сортавала», около «Мега-Парнас». Над тушением и ликвидацией последствий ДТП работала дежурная смена 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3285