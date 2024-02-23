РАН: на Солнце произошел взрыв. Возможна почти максимальная по силе магнитная буря

Ночью 23 февраля на Солнце зафиксирован крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв зарегистрировали в промежутке между 1:00 и 2:00 мск. Потоки излучения составили около 1 кВт на кв. км. Это в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является наиболее крупной с 2017 год.

В лаборатории уточнили, что эта вспышка стала уже третьей, получившей высший балл X менее чем за 24 часа.

«Последний взрыв <…> зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле», – рассказали в ИКИ РАН

В случае движения облаков плазмы к Земле удар по магнитному полю ожидается 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае достигнет уровня G4 из пяти возможных.