На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57,80,84,97,109,122,177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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16.02.2024 173
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 142 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 27-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега вокруг стоек дорожных знаков.