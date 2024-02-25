Озвучена цена на новую Lada Vesta с опцией круиз-контроля

«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам автомобили с опцией круиз-контроля, от которой ранее пришлось отказаться из-за санкций.

«АвтоВАЗ» начинает продажи модели Lada Vesta улучшенной комплектации. Автомобили начали оснащать опцией круиз-контроля с функцией ограничения скорости, от которой компании ранее пришлось временно отказаться из-за санкций.

Как выяснила «Российская газета», данная функция будет доступна, начиная с комплектации Life. Начальная стоимость модели составляет 1 603 000 рублей.