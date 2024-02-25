Мокрый снег, гололедица и до +5 градусов: прогноз погоды в Ленобласти на 26 февраля

Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в большинстве районов области.

26 февраля в Ленинградской области преимущественно ожидается ненастная погода. По данным МЧС, пройдут дожди и мокрый снег.

на востоке в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем 0…+5 гр, — добавили в ведомстве.