В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотников

В России разработана комплексная система защиты объектов от беспилотников, которая может сразу несколькими способами выявлять и подавлять дроны.

Об этом РИА Новости сообщил директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

Он пояснил, что в разработанную единую систему вошли дополняющие друг друга комплексы обнаружения — радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания беспилотников, а также средства противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

Вам будет интересно В Белгородской области дрон ВСУ преследовал и подорвал пенсионерку и ее козу - СМИ В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины преследовал пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их. Как сообщает паблик Mash,... 26.01.2024 500

Разработчики объединили различные устройства, работающие на разных принципах, с помощью собственного программного обеспечения, что повысило надежность системы и снизило количество ложных тревог.