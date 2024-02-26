Доброволец из Сланцев погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Игорь Морозов.

Игорь Морозов погиб 29 января. Ему было 54 года. У него осталась дочь, сестра и мать.

Прощание с погибшим состоится 27 февраля в 11.00 в храме святого преподобного Серафима Саровского, бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Игорь Морозов — уроженец Андреаполя в Тверской области, жил и работал в Сланцах. Окончил местный профессиональный лицей по специальности водителя и с этом делом связал жизнь — сначала работал в Сланцевском автотранспортном предприятии, затем в частной компании.

В августе 2022 года он отправился на СВО добровольцем, служил в именных батальонах.