Доброволец из Сланцев погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Игорь Морозов.

Игорь Морозов погиб 29 января. Ему было 54 года. У него осталась дочь, сестра и мать.

Прощание с погибшим состоится 27 февраля в 11.00 в храме святого преподобного Серафима Саровского, бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

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Фото: глава администрации Сланцевского района Марина Чистова, ВК

Игорь Морозов — уроженец Андреаполя в Тверской области, жил и работал в Сланцах. Окончил местный профессиональный лицей по специальности водителя и с этом делом связал жизнь — сначала работал в Сланцевском автотранспортном предприятии, затем в частной компании.

В августе 2022 года он отправился на СВО добровольцем, служил в именных батальонах.

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26.01.2024 655
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