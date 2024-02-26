Дрозденко: автобусы из Китая представляют для нас интерес

В рамках транспортной реформы, реализуемой в Ленобласти, автобусы Youtong могут быть актуальны, заявил глава региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион заинтересован в поставках китайских автобусов Youtong. Особенно — на фоне транспортной реформы.

Компания Youtong – один из крупнейших производителей автобусов в мире. Я посмотрел цифры производства, вызывает уважение и удивление — производят 60 тысяч единиц в год. Автобусы абсолютно разного класса. На российский рынок вышли еще с 2003 года. В рамках транспортной реформы, которую мы начинаем в Ленобласти, эти автобусы, действительно, представляют для нас интерес, — цитирует Дрозденко Online47.