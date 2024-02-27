Труп нашли в кустах в Кингисеппе

Сотрудники распределительной сетевой компании 26 февраля около 17:00 обнаружили труп мужчины в кустах на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе.

Тело лежало за офисом организации. Сотрудники обратились в подразделение безопасности. Охранники вызвали полицию.

На вид погибшему 30-35 лет. Мужчина был одет по сезону и лежал на земле в скрюченном состоянии. Предположительно, он скончался 2-3 недели назад.

Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза. Следов насильственной смерти при осмотре обнаружено. Личность мужчины устанавливается.