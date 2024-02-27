Петербуржец угнал иномарку сам у себя

В ночь на 27 февраля 44-летний предприниматель из Санкт-Петербурга получил подписку о невыезде. Его подозревают в заведомо ложном доносе.

В конце января мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне Kia Sportage. Свой ущерб предприниматель оценил в два миллиона рублей.

Однако полицейские нашли иномарку именно под окнами его дома на улице Савушкина. У нее были номера точно такой же марки и модели, но принадлежащей его жене.

Если будет доказано, что постановка угона нужна ради выплаты страхового случая, мужчине грозит уголовное дело о мошенничестве.