Жителя Выборгского района задержали за избиение сожительницы до смерти

Заведено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Светогорска Выборгского района. Мужчину подозревают в избиении до смерти 37-летней сожительницы после пьяной ссоры.
Между сожителями 25 февраля произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина избил женщину до смерти.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы.
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14.01.2023 5861