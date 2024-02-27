Жителя Выборгского района задержали за избиение сожительницы до смерти

Заведено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Светогорска Выборгского района. Мужчину подозревают в избиении до смерти 37-летней сожительницы после пьяной ссоры.

Между сожителями 25 февраля произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина избил женщину до смерти.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы.