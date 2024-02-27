Водители-иностранцы пытались дать взятки сотрудникам ДПС в Ленобласти

Сотрудники ДПС пресекли две попытки дачи взяток в Ленинградской области. Граждане иностранных государств не имели регистрации на территории региона. В отношении нарушителей заведены уголовные дела.

На 40-м километре трассы «Парголово — Огоньки» во Всеволожском районе около полуночи 16 февраля дорожные полицейские остановили Volkswagen Caddy для проверки документов. За рулем находился 32-летний гражданин среднеазиатского государства, незарегистрированный на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В отношении иностранца начали составлять административный протокол. Тогда мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС в размере 3 250 рублей.

На Центральной улице в Мурино 19 февраля около 05:30 дорожные полицейские остановили Kia Rio под управлением 23-летнего гражданина центральноазиатского государства. Мужчина нарушил режим пребывания на территории России.

Когда составляли административный протокол, он попытался дать взятку в размере тысячи рублей.