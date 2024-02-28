Петербуржца задержали возле тайника с наркотиками в Ленобласти

Возле дома на улице Лесной в Карьер-Мяглово Всеволожского района 26 февраля задержали 38-летнего безработного жителя Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, из тайника в лесу в 100 метрах от ближайшего дома он забрал прозрачный пакет с белыми кристаллами. Экспертиза установила, что в свертке 100 граммов синтетического наркотика.

Уголовное дело заведено 27 февраля. Известно, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещенных веществ и кражу.