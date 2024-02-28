С просьбой об увеличении единовременной выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в агропромышленный комплекс Ленобласти, депутаты обратились к главе 47 региона

Как отметили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, на сегодняшний день установленная ежегодная единовременная выплата составляет 91 954 рубля. Эта сумма остается неизменной с 2008 года.

Производится выплата из областного бюджета один раз в год, но не более трех раз одному человеку. При этом год от года снижается количество молодых специалистов, желающих трудиться на земле: с 51 человека в 2019 году до 33 в 2023-м. В то же время потребность агропромышленного комплекса Ленинградской области в квалифицированных кадрах на 2024 год составляет 549 человек, а общая потребность кадров в этой сфере – без малого 2 000 человек.

Исходя из всего вышеперечисленного, комитет по АПК Ленобласти выступил с предложением увеличить ежегодные выплаты молодым специалистам независимо от типа образования (среднего или высшего) до 300 000 рублей, которое поддержали депутаты.

Также в обращении предлагается предусмотреть ежегодную индексацию пособия на уровне инфляции и расширить перечень получателей выплаты за счет увеличения количества профильных специальностей. Кроме того, количество получателей выплаты расширяется за счет включения трудоустроившихся в аграрный комплекс после прохождения военной службы в вооруженных силах РФ, добровольческих формированиях, а также призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

Вам будет интересно Аграриям в Ленобласти выделили господдержки 633,1 млн. рублей в 2023 году По итогам 2023 года ленинградские фермеры произвели 3% от общего производства валовой продукции сельского хозяйства России. В 2023 году получателями грантов... 28.02.2024 50

Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.