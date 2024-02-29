Весения и Викула стали самыми редкими именами в Петербурге

В 2023 году в Санкт-Петербурге самыми редкими именами мальчиков стали Юрик и Викула, у девочек – Весения и Забава. Также в число редких имен вошли Есений, Ладимир, Лаков, Ладислава, Нюта.

Также у петербургских родителей периодический встречается тенденция на имя Царина, сообщает «Петроград».

Некоторые горожане все же предпочитают более популярные имена. Самыми частыми стали София и Михаил. В 2023 году в Санкт-Петербурге родилась 931 София и более 1000 Михаилов.