В поселке Тельмана двое мужчин вынесли из магазина технику на 100 тысяч рублей

В Тосненском районе Ленобласти двое парней вынесли из магазина технику. Общий размер ущерба составил более 100 тыс. рублей.
Видео: 47channel
Инцидент произошел вечером в одном из магазинов ТЦ «Ока» в поселке Тельмана. Парни похитили два системных блока стоимостью 39 и 21 тыс. рублей, а также колонки на сумму 48 тыс. рублей.
Преступников разыскивают.
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