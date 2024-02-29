В поселке Тельмана двое мужчин вынесли из магазина технику на 100 тысяч рублей

Автор: Гузель Галимова
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В Тосненском районе Ленобласти двое парней вынесли из магазина технику. Общий размер ущерба составил более 100 тыс. рублей.

Видео: 47channel

Инцидент произошел вечером в одном из магазинов ТЦ «Ока» в поселке Тельмана. Парни похитили два системных блока стоимостью 39 и 21 тыс. рублей, а также колонки на сумму 48 тыс. рублей.

Преступников разыскивают.

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