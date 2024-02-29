Задержан мужчина, растливший 17-летнего подростка в Гатчинском районе

Как сообщал ivbg.ru, в полицию обратилась 57-летняя жительница поселка Тайцы Гатчинского района. Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летнего сына 22 февраля около 20:00.
Мужчина растлил подростка возле дома в Железнодорожном переулке. Пострадавший смог назвать приметы злоумышленника.
Подозреваемого задержали 28 февраля – им оказался 46-летний житель поселка Кобринское Гатчинского района. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
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16.12.2020 36301