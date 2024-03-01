Подростка искали 25 лет, а теперь будут откапывать в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По подозрению в убийстве 17-летнего подростка осенью 1998 года в Сочи задержан ранее судимый 47-летний житель Тосненского района Юрий М. Задержанный дал признательные показания.

Полиция
Фото: Baltphoto.ru

По словам задержанного, он отдал молодому человеку чинить компьютер, но тот его не возвращал. Юрий М. встретил его возле компьютерного клуба на 4-ой Советской улице в Санкт-Петербурге, они пошли за техникой.

На лестнице в доме рядом между ними произошел конфликт. В результате Юрий М. ударил оппонента ножом. По версии следствия, с трупом помог разобраться знакомый подозреваемого. Задержанный отказался говорить, кто это, но указал место захоронения – в сквере Санкт-Петербурга.

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21.05.2022 15221
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