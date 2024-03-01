Подростка искали 25 лет, а теперь будут откапывать в Петербурге

По подозрению в убийстве 17-летнего подростка осенью 1998 года в Сочи задержан ранее судимый 47-летний житель Тосненского района Юрий М. Задержанный дал признательные показания.

По словам задержанного, он отдал молодому человеку чинить компьютер, но тот его не возвращал. Юрий М. встретил его возле компьютерного клуба на 4-ой Советской улице в Санкт-Петербурге, они пошли за техникой.

На лестнице в доме рядом между ними произошел конфликт. В результате Юрий М. ударил оппонента ножом. По версии следствия, с трупом помог разобраться знакомый подозреваемого. Задержанный отказался говорить, кто это, но указал место захоронения – в сквере Санкт-Петербурга.