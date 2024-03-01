Программа маткапитала в России может стать бессрочной

Автор: Анастасия Щербакова
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Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

Соответствующий закон внесен в Госдуму.

В Государственную Думу РФ 1 марта внесен законопроект, предлагающий сделать программу материнского капитала бессрочной.

Внести в часть 1 статьи 13 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей <…> изменение, заменив слова в «период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года» словами «с 1 января 2007 года», — указано в документе.
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