Атака БПЛА на Петербург: второй дрон может находиться на территории Ленобласти

В сторону города летели два беспилотника, одни из которых мог упасть на территории Всеволожского района.

Как утверждает 47news, в сторону Петербурга утром 2 марта летели два беспилотника. Один из них сдетонировал на Пискаревском проспекте, врезавшись в жилой дом. Второй БПЛА, как пишет редакция, мог упасть где-то во Всеволожском районе.

Сейчас поисками обломков второго дрона занимается полиция и Росгвардия

Напомним, в субботу, 2 марта, в Петербург залетел вражеский беспилотник. БПЛА ударил по жилой пятиэтажке в Красногвардейском районе.