В Петербурге создан оперативный штаб после атаки БПЛА

Одна из приоритетных задач — оценить ущерб жильцам пострадавшего дома и оказать всю необходимую помощь.

В Санкт-Петербурге создан оперативный штаб после атаки беспилотника.

Возглавил штаб губернатор города Александр Беглов. Главные задачи — оценить ущерб, характер повреждений и оказать жильцам дома, пострадавшего от взрыва, необходимую помощь.

Напомним, ранним утром на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.

Также сообщается, что в сторону города летели два дрона. Один из них мог упасть во Всеволожском районе.