Информация о втором БПЛА, летевшем на Петербург, не подтвердилась

Дрон был только один.

Информация о втором БПЛА, летевшем на Петербург, но упавшим где-то на территории Всеволожского района, не подтвердилась. Дрон был только один, передает «Фонтанка».

Напомним, ранним утром 2 марта на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.