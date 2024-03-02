Информация о втором БПЛА, летевшем на Петербург, не подтвердилась

Дрон был только один.
Информация о втором БПЛА, летевшем на Петербург, но упавшим где-то на территории Всеволожского района, не подтвердилась. Дрон был только один, передает «Фонтанка».
Напомним, ранним утром 2 марта на Петербург была совершена атака вражеского беспилотника. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.
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01.03.2024 53